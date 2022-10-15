Найчастіше біженці з України обирають роботу у Польщі.

82% українських біженців не мали досвіду роботи в Польщі до повномасштабного вторгнення РФ, 89% ніколи не працювали в Чехії, а також 83% - в Румунії.

Про це йдеться в дослідженні настроїв українських біженців у Польщі, Чехії та Румунії, проведеного Міграційною платформою EWL.

Натомість більше половини планують або вже мають роботу: у Польщі відсоток охочих складає 63%, в Чехії - 52%. В Румунії менше третини українських біженців готова працювати.

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Українці в Польщі

Найчастіше біженці з України обирають роботу у Польщі через культурну та географічну близкість та друзів або родичів у цій країні, а також через те, що Польща була найпопулярнішим напрямком роботи та життя для економічних мігрантів до війни. Її ринок праці - найбільш зрозумілий для українців. Така тенденція збереглася і після 24 лютого. Крім того, Польща першою швидко спростила процедуру легалізації та працевлаштування біженців з України.

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, 1,36 млн біженців з України отримали в Польщі тимчасову охорону станом на вересень. Міністерство праці та соціальної Польщі рапортує про 430 тис. працевлаштованих біженців з України від початку повномасштабного вторгнення. Тобто близько 2/3 від усієї кількості біженців працездатного віку (670 тис.) мають роботу.

Більшість біженців з України працюють на фізичній роботі, яку можна отримати без знання польської мови та досвіду. В основному – це сфера логістики, підприємства харчової та переробної промисловості, підприємства електроніки та автомобільної галузі, сфера послуг. Майже половина біженців з України в Польщі (51%) отримують зарплатню від 500 до 1000 євро (19,5-39 тис.грн.).

Українці в Чехії

Чехія також, як і до повномасштабного вторгнення, залишається однією з головних країн трудової міграції громадян України. Наразі країна надала притулок для понад 400 тис. українців, за інформацією Чеської асоціації регіонів. У Міністерстві праці і соціальної політики Чехії станом на серпень звітують про понад 101 тис. українських біженців, які знайшли роботу в країні. Причому, переважно - це робота на тривалий термін.

Українські біженці у Чехії заробляють у середньому 770-1250 євро на місяць (28 – 45 тис. грн). Найбільше роботи зараз – на підприємствах машинобудівної та автомобільної галузі.

Українці в Румунії

На відміну від Польщі та Чехії, біженці з України обирали Румунію передусім через членство цієї країни в НАТО (64%) як тимчасовий прихисток. Найбільше в Румунію приїхало з біженців з півночі та півдня України – з найгарячіших точок війни в Україні. Натомість далі третина усіх біженців планували переїзд до Польщі через побоювання з пошуками роботи в Румунії. Тільки 27% біженців планували знайти роботу саме в Румунії. Наразі в країні працює близько 2 тис.українських біженців. В основному це фізична робота на підприємствах автомобільної галузі із середньою зарплатою 400-500 євро (14,5-18 тис. грн.).

Українські біженці в Європі: що відомо

Невдовзі після початку російської війни проти України країни в ЄС запустили директиву для прийому біженців. Тим, хто шукає захисту в ЄС, не потрібно проходити тривалу процедуру надання притулку. Крім того, українці мають прямі права на соціальні виплати, освіту, житло та дозвіл на роботу.

Європейська комісія продовжить ще на один рік правила прийому і надання захисту українським біженцям.

Через потік біженців з України населення Німеччини досягло рекордного рівня. Керівництво Німеччини почало готуватися до можливого ​​нового притоку біженців із України.

Загалом кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягла майже 4,2 мільйона.