Адвокат Євген Грушовець також стверджує, що у грузинському аеропорту зник його багаж, в якому були юридичні документи.

Український адвокат Євген Грушовець, який захищає колишнього президента Грузії, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі, повідомив подробиці ситуації з його недопуском в Грузію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Грушовець повідомив на прес-конференції у Києві.

За словами адвоката, про свій візит до Грузії з метою захищати Саакашвілі він поінформував українське МЗС і посольство України. Установи, своєю чергою, звернулися до Міністерства юстиції Грузії й до адвокатського об’єднання цієї країни з проханням допустити Грушовця до захисту громадянина України Саакашвілі.

Також Грушовець повідомив, що у київському аеропорту йому довелося частину ручної поклажі здати в багаж, оскільки вона перевищувала норми за вагою. Таким чином у багажі опинилася частина юридичних документів.

Читайте такожДо Саакашвілі в Грузії приходив український лікар, але не зміг провести оглядЗа словами адвоката, в аеропорту Тбілісі прикордонники спочатку нібито засумнівалися у достовірності його довідки щодо ПЛР-тесту, але згодом її повернули й почали розпитувати про мету візиту та з ким він зустрічатиметься в Грузії.

Грушовець повідомив, що має намір зустрітися з українським омбудсменом Людмилою Денісовою, яка на той час перебувала в Грузії, та зі своїми грузинськими колегами. Також він повідомив прикордонників, що здійснює захист Саакашвілі й саме тому прилетів до Грузії.

Після цього йому відмовили в перетині кордону та надали документ з переліком 14 підстав для недопуску іноземців на територію Грузії. Грушовець стверджує, що з цього документу він так і не зрозумів, чому його не пустили в країну. Була зазначена загальна підстава: "Інші випадки, передбачені грузинським законодавством".

Крім того, Грушовець повідомив про ще одну дивну ситуацію, яка виникла в аеропорту Тбілісі. Спочатку його посадили в літак, який мав летіти до Києва, але згодом всіх пасажирів вивели з літака, повідомивши, що один з пасажирів відмовився від польоту, і тому потрібно ще раз перевірити повітряне судно на предмет безпечності. Пізніше всіх пасажирів повернули на місця і літак полетів до Києва.

В аеропорту "Київ" імені Сікорського з’ясувалося, що зник багаж Грушовця – його не виявилося на багажній стрічці. Адвокат зазначив, що повідомив про це адміністрацію аеропорту й авіакомпанію.

Читайте такожДмитру Гордону заборонили в'їзд до ГрузіїВодночас Грушовець додав, що, за його інформацією, багаж досі перебуває в Грузії.

Він назвав цю ситуацію досить "дивною і нетиповою" для Грузії і зазначив, що оскаржуватиме рішення про недопуск в країну як в адміністративному, так і в судовому порядку, а якщо не досягне успіху, то і в Європейському суді з прав людини, оскільки вбачає в цьому порушення права свого клієнта на захист у суді.

Довідка УНІАН. Саакашвілі, який має громадянство України, заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - в день місцевих виборів. 1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі був оголошений в розшук - він не був на батьківщині останні 8 років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Також Саакашвілі є підозрюваним у інших кримінальних справах, серед яких - незаконний перетин кордону. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

27 жовтня до Грузії не пропустили українського адвоката Саакашвілі та журналіста Дмитра Гордона.

Автор: Дмитро Хилюк