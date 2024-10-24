Він у тандемі з американцем в умовах, що імітують реальні пожежі, пробіг дистанцію за майже хвилину.

Український вогнеборець Олександр Баран встановив світовий рекорд на Чемпіонаті світу рятувальників, що проходить у США. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"На змаганнях World Firefighter Challenge Championship 2024 рятувальник з української команди разом із колегою з Флориди вразили всіх, встановивши світовий рекорд. Олександр Баран разом з Макензі Бріггс під час кваліфікації пробігли дистанцію з вражаючим часом 1:09.91 в категорії чоловічого тандему 40-44 роки", - розповіли у пресслужбі.

Як уточнили УНІАН у ДСНС, Баран разом з американським колегою на швидкість виконували підйом рукавної скатки на останній поверх тренувальної вежі, заливали мішень з пожежного рукава, виконували силовий тренажер, проводили евакуацію "потерпілого".

Відео дня

У відомстві наголосили, що цей результат є приголомшливим та демонструє високий рівень підготовки, майстерності та командної роботи наших рятувальників.

За інформацією ДСНС, чемпіонат світу World Firefighter Challenge Championship 2024 триватиме до 26 жовтня. Учасники змагаються у трьох основних категоріях: індивідуально, тандемно та естафета. Змагання проходять в умовах, що імітують реальні пожежі, та вимагають відповідної фізичної підготовки та майстерності, які необхідні під час рятування людей. Зокрема, учасники у повній амуніції підіймаються на п'ятиповерхову вежу, водночас вони рубають та підіймають "частини стін" та інше, що їм заважає оперативно загасити "пожежу". Вони тягнуть "рукави" з водою, повинні врятувати "потерпілого" з великою вагою.

Раніше, у перший день змагань, українські рятувальники встановили два нових світових рекорди: командний рекорд у естафеті до 40 років з часом 1:07:70 та жіночий рекорд у естафеті до 40 років – 1:33:89.

Акробатка з Одещини вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса

У лютому 2022 року циркова акробатка з міста Подольськ Одеської області Софія Тепла встановила світовий рекорд – за 10,49 секунд подолала 20 метрів contortion roll (прогин тіла назад до того моменту, поки ноги не торкнуться голови).

Торік 12-річна акробатка вдруге потрапила до Книги рекордів Гіннеса, встановивши світовий рекорд з віджимання від підлоги у потрійній гімнастичній складці на руках. Дівчинка у такий спосіб віджалася 21 раз за 30 секунд. Загалом дитина може віджатися так близько 40 разів.

Вас також можуть зацікавити новини: