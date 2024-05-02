Нову марку вже можна передзамовити, а у відділення на продаж вона надійде з 8 травня.

Національний оператор поштового зв’язку України "Укрпошта" випускає нову поштову марку, присвячену знищенню флоту Російської Федерації. Про це повідомляє АТ "Укрпошта" у соціальній мережі Facebook.

"Наш новий поштовий випуск - "русскій воєнний флот — до дна!". У ньому - ті кораблі, які стали найбільшою втратою ворога з початком повномасштабного вторгнення. Так, поки що "Адмірал Макаров", якого ми теж зобразили на марці, залишається не ушкодженим. Але за досвідом марки "Русскій воєнний корабль, іді… !" знаємо, що це лише питання часу", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 8 травня новинку можна буде придбати у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях та онлайн.

Відео дня

Водночас, зазначається, що вже зараз можна зробити передзамовлення і не чекати на 8 травня.

У повідомленні сказано, що тираж нової марки складатиме 1 000 000 примірників. Над маркою працював художник Віктор Грудаков. Шрифт — UAF Sans Дмитра Растворцева, розроблений спеціально для ЗСУ.

Загальна вартість за аркуш марок, конверт, 2 картки - 156 гривень.

"Одночасно з випуском нової марки відкриємо продаж благодійної презентаційної рамки "русскій воєнний... !", яка містить усі три марки цієї серії з відбитками штемпелів першого дня", - сказано у повідомленні.

Тираж презентаційної рамки складатиме 1 тис примірників. Вартість - 1000 грн, 500 грн з яких будуть спрямовані Укрпоштою для закриття збору на машину механізованого розмінування для ДСНС.

Марки від "Укрпошти"

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2022 року "Укрпошта" ввела в обіг поштові марки "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!".

Пізніше легендарна поштова марка про "русскій воєнний корабль" здобула "філателістичний Оскар" на міжнародній філателістичній мистецькій премії "Азіаго" (Італія).

Довідка УНІАН. "Русскій воєнний корабль, іді ...!" - фраза, вимовлена українським морським піхотинцем у відповідь на пропозицію російського військового корабля здатися під час атаки на острів Зміїний в перший день військового вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Вас також можуть зацікавити новини: