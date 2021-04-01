З 1 квітня 2021 року Пенсійний фонд збільшить пенсійний вік для жінок, а також змінить вимоги до трудового стажу для всіх пенсіонерів. Тому деякі українці підуть на відпочинок пізніше, ніж очікувалося.
Нові зміни регулюються зі статтею 26 Закону України від 09.07.2003 №1058 «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», згідно з яким особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років за наявності необхідного страхового стажу.
Нові правила виходу на пенсію з 1 квітня
До 1 квітня вік виходу на пенсію для українок становив 59 років і 6 місяців, проте з 1 квітня пенсійний вік для жінок підніметься до 60 років і зрівняється з умовами для чоловіків.
Однак українки, що народилися в період з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року, зможуть вийти на пенсію у віці 59,6 років, як і раніше. Іншим жінкам доведеться чекати до 60 років.
Також зміняться вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком. Тривалість страхового стажу визначається на момент досягнення пенсійного віку.
|Вік виходу на пенсію
|Необхідний страховий стаж
|60 років
|38 років
|63 роки
|18 років
|65 років
|Від 15 до 18 років
В Україні поступово підвищуються вимоги до страхового стажу. У 2020 році для виходу на пенсію потрібно було відпрацювати 27 років. А до 2028 року українцям буде потрібно 38 років офіційного працевлаштування.
Якщо страхового стажу не вистачає на момент досягнення 60 років, його можна докупити. Один рік стажу обійдеться в 31 680 гривень (до квітня 2021 року ця сума становила 24 937 гривень).
Вам також може бути цікаво:
- В Україні призиватимуть на службу резервістів без оголошення мобілізації
- Через пандемію українці скоротили витрати на продукти майже вдвічі
- В Україні з'явиться електронний військовий квиток-Міноборони
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram