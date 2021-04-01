Відсьогодні українки виходитимуть на пенсію за новими правилами.

З 1 квітня 2021 року Пенсійний фонд збільшить пенсійний вік для жінок, а також змінить вимоги до трудового стажу для всіх пенсіонерів. Тому деякі українці підуть на відпочинок пізніше, ніж очікувалося.

Нові зміни регулюються зі статтею 26 Закону України від 09.07.2003 №1058 «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», згідно з яким особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років за наявності необхідного страхового стажу.

Нові правила виходу на пенсію з 1 квітня

До 1 квітня вік виходу на пенсію для українок становив 59 років і 6 місяців, проте з 1 квітня пенсійний вік для жінок підніметься до 60 років і зрівняється з умовами для чоловіків.

Однак українки, що народилися в період з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року, зможуть вийти на пенсію у віці 59,6 років, як і раніше. Іншим жінкам доведеться чекати до 60 років.

Також зміняться вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію за віком. Тривалість страхового стажу визначається на момент досягнення пенсійного віку.

Вік виходу на пенсію Необхідний страховий стаж 60 років 38 років 63 роки 18 років 65 років Від 15 до 18 років

В Україні поступово підвищуються вимоги до страхового стажу. У 2020 році для виходу на пенсію потрібно було відпрацювати 27 років. А до 2028 року українцям буде потрібно 38 років офіційного працевлаштування.

Якщо страхового стажу не вистачає на момент досягнення 60 років, його можна докупити. Один рік стажу обійдеться в 31 680 гривень (до квітня 2021 року ця сума становила 24 937 гривень).

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Автор: Катерина Пулатова