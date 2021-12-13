Онлайн-послуга полегшить подачу необхідних документів для людей, які бажають усиновити дитину.

Незабаром через державний портал електронних послуг "Дія" можна буде подати заяву на усиновлення дитини. Наразі фахівці Мінсоцполітики та Мінцифри працюють над розробкою послуги.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

Нова послуга також передбачає можливість отримати онлайн-консультацію з питань усиновлення.

Читайте такожДовкола усиновлення занедбаної дитини іноземкою на Одещині вибухнув скандал: у дівчинки - пролежні та гнійна інфекція (відео)"На порталі "Дія" можна буде подати документи, щоб стати кандидатом в усиновлювачі дитини", - йдеться в повідомленні.

Наразі усиновлювачам потрібно збирати паперові документи та довідки, нести їх до служби у справах дітей, вистоювати черги та чекати на результат.

"Онлайн-послуга полегшить подачу необхідних документів для людей, які бажають усиновити дитину. І значно пришвидшить перевірку поданих документів працівниками служб у справах дітей. Крім того, послуга онлайн дозволить мінімізувати корупційну складову", - пояснюють в прес-службі Кабміну.

Мінсоцполітики опрацьовує пропозиції від регіонів та відповідних державних органів щодо реалізації цього проекту.

Як повідомляв УНІАН, за минулий рік в країні було усиновлено 1239 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них громадянами України – 992 дитини. Майже 17 тис. дітей чекають на усиновлення.

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Автор: Марта Гичко