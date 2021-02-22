В управління АРМА часто потрапляють активи, які ніхто не хоче купувати.

Сьогодні, 22 лютого відбулася пресконференція на тему «Необхідність комплексної реформи АРМА: поточний стан, ризики та перспективи».

Нагадаємо, що Агентство з Розшуку та Менеджменту Активів, або скорочено АРМА, була створено в лютому 2016 року, за взірцем закордонних організацій, що керують арештованими та конфіскованими активами. Недосконалість законодавчої бази та протидія осіб, чиї активи потрапили в управління Агентства, постійно провокують проблеми діяльності АРМА та спричинюють дискредитаційні кампанії проти його співробітників. Тож назріла нагальна проблема у вдосконаленні законодавчої бази. Про це розповів Володимир Павленко Заступник Голови АРМА.

«В управління АРМА часто потрапляють активи, які ніхто не хоче купувати та ніхто не знає, що з ними взагалі робити, - сказав він. - Щоб такого не було, треба дізнатися в АРМА, що воно зможе продати, а чим краще управляти. Для цього ми пропонуємо ввести процедуру планування перед арештом майна. Враховуючи, що процесуальне керівництво у кримінальних справах здійснює прокуратура, прокурори можуть звертатися до АРМА або до територіальних управлінь АРМА, щоб ми офіційно надали консультації та сприяли б у підготовці офіційних документів, які б допомогли нам управляти цим активом. Зараз це відбувається завдяки особистому спілкуванню, але це правило доречно було б ввести на законодавчому рівні. Для цієї мети недостатньо лише внутрішніх нормативних змін в АРМА, необхідно комплексно змінювати законодавство. Тому перше, чого ми прагнемо - це запровадження процедури планування перед арештом.

Другий пункт, за словами Павленка, передбачає надання АРМА функції зберігання активів, які неможливо продати або передати в оренду бізнесу. Прикладом такого активу, який необхідно зберігати, може бути ділянка «Ашану», продана попередньою командою АРМА. Втім, зберігати подібні активи можна виключно зберігаючи їх, а не експлуатуючи, проте для цього в АРМА немає коштів. Вони могли би бути, якщо передбачити спецфонд, котрий АРМА могло б наповнювати самостійно.

Нас звинувачують також у тому, що АРМА продало якісь активи, а не мало на це права. На це слід відповісти, що Агентство продає лише те, чим не можна управляти, - розповідає заступник Голови АРМА. - Наприклад, нам передали медичні маски. Чи можна управляти медичними масками, а потім повернути їх назад? Попри очевидну відповідь, нам це майно передають не для продажу, а для управління. Тобто, співробітники АРМА, керуючись чіткими критеріями і експертними знаннями, мають самі визначати конкретний спосіб управління активами. Показово, що у всіх аналогів АРМА в Європі є дискреція, тобто право самостійного визначення шляху управління, в тому числі й у спосіб реалізації майна.

Разом з тим, ми не є фахівцями, наприклад, в питаннях роботи ТЕЦ, тому якщо такий актив передають в АРМА, управителя для нього за особливою процедурою має призначати Кабмін.

Ці питання ми опрацювали і хочемо врегулювати їх на рівні Закону, який має зробити роботу АРМА ще прозорішою та ефективнішою. І нове керівництво АРМА переконане, що наші напрацювання будуть враховані депутатами і ми разом будемо робити все, щоб ефективно і на основі законів захищати інтереси України» - сказав Володимир Паленко.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН