Капсула вмістила в себе два списки з іменами людей.

У Львові після демонтажу радянського Монумента слави знайшли цікаве "послання з минулого". Всередині скульптури була знайдена капсула з посланням.

Про капсулу розповіли в музеї "Території терору", куди після демонтажу доставили аварійний радянський пам'ятник.

Так, працівники музею вже відкрили капсулу та прочитали послання, яке було всередині. Там було два списки.

"Під час переміщення, всередині Монументу, була знайдена так звана "капсула часу" - послання нащадкам від тих, хто закладав пам'ятник, у 70-х роках", - розповіли у музеї.

Перший список складається зі 108 імен, він називається "Список передовиков производства Львовского паравозо-вагоноремонтного завода имени ХХІІ съезда КП Украины".

Читайте такожНімець щоранку прибирає сміття за купальниками на Буковині (фото)У другому списку 54 імені. Він називається "Список передовиков производства, ветеранов труда и войны, участников освобождения и восстановления промышленности г. Львова".

"Капсула часу стане одним з експонатів наших фондів", - додали працівники музею.

Монумент слави у Львові - довідка УНІАН

Ансамбль Монумента бойової слави Радянських збройних сил був виконаний у камені та бронзі. Працював над ним авторський колектив, до якого увійшли скульптори Дмитро Крвавич, Еммануїл Мисько, Ярослав Мотика, художник-монументаліст Олександр Пирожков, архітектори Мирон Вендзилович та Апполон Огранович. Відкрили Монумент у 1970 році.

Ансамбль складався з 30-метрового бетонного пілона, обкладеного гранітною плиткою, бронзової центральної групи та масивної залізобетонної стели, обкладеної лабрадоритом з великими рельєфами з кованої міді.

Читайте такожНа Черкащині затримали агента військової розвідки Росії (фото, відео)Ще у травні 2007 року Львівська міськрада створила комісію, яка мала розглянути питання про можливий демонтаж меморіалу або видалення окремих його елементів як "імперсько-більшовицьких символів".

Проте лише у лютому 2018 року львівська мерія ухвалила рішення про демонтаж аварійного 30-метрового пілона Монумента Слави. Розбирати його почали через рік, а в березні 2019-го з третьої спроби знесли 30-метрову стелу.

У квітні 2021 року розпочали новий етап демонтажу – розбирання його барельєфів. На місці Монумента слави планують облаштувати музей українського воїна.

23 червня 2021 року стало відомо, що дві останні фігури Монумента слави демонтували. Тепер вони знаходитимуться в музеї "Територія терору".

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко