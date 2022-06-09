Тепер на визначених локаціях артист чи гурт можуть безперервно виступати не довше двох годин.

В Івано-Франківську після нещодавнього конфлікту вуличним музикантам заборонили співати композиції російською мовою.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

"Після нещодавнього конфлікту на стометрівці, доручав врегулювати роботу вуличних музикантів. Сьогодні рішенням виконкому впорядковуємо організацію вуличних мистецьких виступів у місті. Зокрема погодили: на визначених локаціях артист чи гурт можуть безперервно виступати не довше двох годин без встановлення будь-яких сценічних конструкцій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що має бути перерва між виступами не менше 30 хвилин. Також вуличні виступи різних артистів чи гуртів можна проводити на відстані не менше 100 м один від одного.

"Та основне: не допускається публічне виконання творів російською мовою, в тому числі, які можуть спричинити розпалювання міжнаціональної, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, або ж дискримінації прав та свобод людини, чи мають нецензурний характер", - зазначив Марцінків.

Він підкреслив, що контролювати виконання цих вимог буде Муніципальна інспекція та правоохоронні органи.

Нагадаємо, у центрі Івано-Франківська розклали іграшки в пам'ять про дітей-жертв війни.

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