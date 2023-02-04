Зловмисника вже затримали правоохоронці, зазначив очільник поліції Київської області.

Продавець з міста Обухів (знаходиться під Києвом) зупинила нападника, який вдерся в її магазин з палицею та кинувся на неї.

Жінка швидко відібрала у зловмисника дерев’янку й вигнала його стусаном з крамниці, повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram. За його даними, нападника вже знайшли правоохоронці, його відправили в ізолятор тимчасового тримання.

"Відчайдушна продавець з Обухова сама зупинила хулігана. Хоробра жінка ні на мить не злякалась нападника, який раптово вдерся в її магазин і кинувся на неї із палицею. За мить забрала дерев’янку і стусаном вигнала…", - зазначив очільник поліції регіону.

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Нєбитов підкреслив, що українці незламні.

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1 лютого повідомлялося, що у Дніпровському районі Києва в одній з квартир багатоповерхівки стався вибух, повилітали вікна. Правоохоронці дізналися, що у столиці на вул. Райдужній у квартирі, яка знаходиться на дев'ятому поверсі, вибухнув самогонний апарат.

Унаслідок вибуху у столиці постраждав 56-річний чоловік - він отримав опіки й був госпіталізований.

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