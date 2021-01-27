Пам'ятник Леніну знайшли у селі Старі Трояни / фото УНІАН

В Одеській області знесли останній пам‘ятник Володимиру Леніну.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст Сергій Стерненко.

«А поки ми спали, якісь невідомі добродії знесли останній в Україні (за винятком окупованих територій та музеїв/заводів) пам‘ятник червоному окупанту Леніну. Він ховався від пильного ока декомунізаторів аж у селі Старі Трояни Ізмаїльського району на Одещині», - написав він.

фото Стерненко/Facebook

Також, за його словами, у селі Холмське Арцизького району Одеської області було виявлено погруддя комуністичного ідеолога Карла Маркса.

«Але з‘ясувалось, що місцеві мешканці після набрання сили закону про декомунізацію стали називати Маркса болгарським поетом Христом Ботєвим. І від такої нечуваної брехні у нього відпав ніс», - зазначив Стерненко.

фото Стерненко/Facebook

Декомунізація на Одещині: що відбувається

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Автор: Денис Прядко