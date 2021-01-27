А у селі Холмське Одеської області, за словами Стерненка, було виявлено погруддя комуністичного ідеолога Карла Маркса.

В Одеській області знесли останній пам‘ятник Володимиру Леніну.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст Сергій Стерненко.

«А поки ми спали, якісь невідомі добродії знесли останній в Україні (за винятком окупованих територій та музеїв/заводів) пам‘ятник червоному окупанту Леніну. Він ховався від пильного ока декомунізаторів аж у селі Старі Трояни Ізмаїльського району на Одещині», - написав він.

Також, за його словами, у селі Холмське Арцизького району Одеської області було виявлено погруддя комуністичного ідеолога Карла Маркса.

«Але з‘ясувалось, що місцеві мешканці після набрання сили закону про декомунізацію стали називати Маркса болгарським поетом Христом Ботєвим. І від такої нечуваної брехні у нього відпав ніс», - зазначив Стерненко.

Декомунізація на Одещині: що відбувається

Наприкінці минулого року активісти виявили ще два пам'ятники Леніну, які досі не демонтували.

До цього стало відомо, що в селі Калчева Болградського району місцева влада відмовляється демонтувати останній в регіоні пам'ятник Леніну.

21 січня в Одеській області демонтували пам'ятник Володимиру Леніну, який досі стояв.

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Автор: Денис Прядко