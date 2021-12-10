Тварину ніяк не бентежили глядачі, а продавець ніяк не реагував на незвичайного гостя.

Незвичайний відвідувач ласував випічкою в одному з київських вуличних кафе. Нахабний гризун їв прямо на вітрині, де його й побачили пильні перехожі.

Відповідне відео оприлюднив Telegram-канал Києва Оперативний.

Відзначається, що інцидент стався біля столичної станції метро "Лісова".

Читайте такожУ Харкові школярка знайшла в макаронах гусеницю: їдальня звинувачує дівчинку в "наклепі" (фото)"Таємний покупець тваринного походження пройшов в середину східної кухні Lazzat на лісовій", - йдеться в повідомленні.

При цьому продавець чи то не побачив, чи то просто проігнорував хвостатого гостя, але не робив ніяких дій

"Схоже, що покупець залишився задоволений штруделем з яблуком, хоча це, звичайно, його суб'єктивна думка", - наголошується в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, в одному з супермаркетів Запоріжжя зняли ролик, на якому миша відчайдушно бігала в холодильнику з напівфабрикатами.

На місці події не було продавця, який міг би пояснити, як гризун потрапив у Заморожені напівфабрикати.

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Автор: Анастасія Горбачова