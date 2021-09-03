Мати та батько дитини розкрили жахливі подробиці інциденту, який став для них справжнім пеклом.

На Львівщині батьки звинувачують медиків у смерті своєї новонародженої дитини. Хлопчик прожив усього два тижні, за цей час його мати та батько неодноразово бачили халатність медиків та хамське ставлення до пацієнтів.

Про лікаря з перегаром, морг з щурами та інші жахливі подробиці інциденту мати та батько померлої дитини розповіли виданню "Діло".

12 серпня 25-річна Ірина потрапила до Львівського обласного клінічного перинатального центру на 35-му тижні вагітності. Жінці зробили кесарів розтин, за допомогою нього вона народила хлопчика. Мати малюка каже, що її син виглядав повністю здоровим, проте 16 серпня його стан раптово погіршився.

Після народження хлопчику спочатку давали кисень, через два дні він вже почав їсти грудне молоко матері. Дитина набирала вагу, а батьки готувалися до виписки. Проте мати помітила неладне.

Читайте такожВбила одним ударом: у Києві жінка жорстоко покарала обранця за любов до алкоголю (відео)"Я побачила, що дитина сама не своя, животик був здутий. Медперсонал на мої зауваження не звертав уваги, займався випискою людей поки не прийшла нова нічна зміна з 20 год. і о 21 год. вони почали дитятко лікувати, яке вже було в критичному стані. Лікарка прийшла о 1 годині ночі та була без рукавичок та маски, з брудними руками від неї було чути перегаром. Зі шлуночка в дитини йшла кров. Йому давали сильні антибіотики. До ранку стан не змінився і вони викликали "Охматдит", - розповіла виданню жінка.

В "Охматдиті" у дитини виявили інфекцію та проблеми з кишківником. Мати вважає, що її сину занесли цю інфекцію вже після пологів. Малюку давали антибіотики, лікарі казали, що є лише 5% на те, що новонароджений виживе. Жінка розповіла про жахливі умови, у яких перебував її син. Дитина нібито мерзла, її замотували у старі пелюшки.

"Ліки, глюкозу, підгузки, які ми купували величезними пачками, на наступний день кудись зникали. Дуже хамське ставлення було", - додала мати.

Попри це дитині ставало краще, 26 серпня лікарі зробили хлопчику УЗД органів та аналізи, результати були гарними. Але 27 серпня матері повідомили, що вранці її син перебував у критичному стані, ввечері він вже помер.

Труп малюка забрав патологоанатом, до моргу батьків не пускали. Протягом декількох днів мати намагалася забрати тіло сина для поховання, але їй чомусь не давали це зробити.

Читайте такожУ київській школі розпилили їдку речовину: дітей евакуювали"Коли в понеділок я приїхала забрати тіло, то вжахнулась. Це гірше ніж гараж. Довкола бігають щурі. Дитина була не оброблена, замотана у жахливі шмати як для підлоги, а навколо суцільне звалище. Зі мною спілкувались матами. Коли я відмовилась від розтину, Ониськів злорадно сказав "дякую, що полегшили мені роботу",– розповіла розбита горем матір.

Батьки, які пройшли через пекельні страждання, не хочуть звертатися до поліції. Вони кажуть, передає видання "Діло", що правоохоронці не зможуть їм допомогти. Відомо, що у медичних закладах, про які розповіли мешканці Львова, ситуацію коментувати відмовляються.

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Автор: Поліна Кузенко