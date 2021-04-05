Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що вживання терміну «Донбас» сприяє підживленню російського антиукраїнського наративу і підігруванню російській пропаганді.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що використання назви "Донбас" виключно до Донецької та Луганської областей підживлює російську пропаганду про нібито "окремішній народ".

Про це Данілов написав у Facebook.

Секретар РНБО зазначив, що "поняття «Донбас» цілеспрямовано використовується спецслужбами Російської Федерації, починаючи з 2000 року, й особливо активно – у період російської агресії проти України з 2014 року і по теперішній час, – як інструмент інформаційної війни".

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"Мета – протиставлення і штучне виокремлення певного регіону України як території, яка начебто має особливі права і статус, що дає у подальшому підстави обґрунтувати створення й існування державних псевдоутворень. Навіть поверхневий моніторинг будь-яких російських державних інформаційних ресурсів дасть повне уявлення і докази щодо місця «Донбасу» в російському інформаційному порядку денному: «вибір Донбасу», «ущемлення прав народу Донбасу», «розмова з Донбасом», «народ Донбасу», «ополчення Донбасу», «влада Донбасу». Тому вживання терміну «Донбас» сьогодні – це постійне підживлення російського антиукраїнського наративу і підігравання російській пропаганді", - переконаний Данілов.

Крім цього, він зазначив, що історія – це живий процес постійних змін.

"Те, що вважалось аксіомою сто, п’ятдесят і навіть десять років тому, може бути докорінним чином переглянуто з точки зору дня сьогоднішнього. І якщо, наприклад, у 18-му столітті поняття «Московія» було загальноприйнятим для визначення земель, які входять до складу сучасної Росії, то в 21-му столітті, на жаль, ця назва не є актуальною. Таким же неактуальним є термін «Малоросія» для назви території сучасної України. Не кажучи вже про різноманітні штучні радянські назви міст та сіл – «Пионерское», «Октябрьское», «Ленинское» та ін. Змінився час і змінились обставини", - нагадав секретар РНБО.

Данілов наголошує, що не можна розглядати поняття «Донбас» як «історично усталене».

"В історії немає застиглих констант. З ужитку виходить те, що не пройшло випробування часом або зазнало цілеспрямованого впливу", - додав він.

"У випадку з назвою «Донбас» ми маємо справу з порівняно новим визначенням, яке історично охоплювало територію Луганської, Донецької і Дніпропетровської областей, а також регіонів сучасної Російської Федерації, зокрема, Ростовської області. І тому, навіть ураховуючи цю обставину, застосування назви «Донбас» до частини території Луганської та Донецької областей України, окупованих Російською Федерацією, не є коректним", - підсумував Данілов.

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Автор: Віталій Саєнко