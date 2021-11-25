За 10 місяців цього року поліція отримала понад 267 тисяч заяв та повідомлень про вчинення домашнього насильства.

Українці почали частіше звертатися до відповідних органів влади та поліції з приводу домашнього насильства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Ольга Ревук повідомила під час прес-конференції.

"За 9 місяців 2021 року ми спостерігаємо збільшення звернень по домашньому насильству на 45% у порівнянні за аналогічним періодом минулого року. Це говорить, перш за все, про те, що інформаційні кампанії та робота державних інституцій наших міжнародних партнерів, громадських організацій дає свої плоди. Це говорить про те, що люди починають більше довіряти владі та звертатися до неї за допомогою", - сказала Ревук.

Своєю чергою заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко повідомила, що за 10 місяців цього року поліція отримала понад 267 тисяч заяв та повідомлень про вчинення домашнього насильства.

Читайте такожБулінг через сексуальну орієнтацію: військовий розповів, як його цькували співслужбовці (фото)"Це на 53% більше, ніж за 10 місяців минулого року, тобто в півтора рази. На 50% збільшилась і кількість складених адміністративних протоколів відносно кривдників", - додала Павліченко.

Ревук також повідомила, Мінсоціполітики працює над створенням сайту та мобільного додатку щодо "гарячої" лінії з протидії домашньому насильству – за номером 1547.

"Людям, які хочуть звернутися за допомогою, буде набагато легше. Вони зможуть зайти в додаток, обрати функцію та відразу зателефонувати, і щоб, як варіант, це буле коротке з'єднання з поліцією", - пояснила заступник міністра.

Домашнє насильство в Україні

Як повідомляв УНІАН, 2020 році по допомогу на урядову "гарячу" лінію, в поліцію і органи соцзахисту звернулися 211 тисяч осіб, які постраждали від домашнього насильства. Це на 62% більше, ніж у 2019 році.

Також минулого року під час домашнього насильства було скоєно 70 умисних вбивств. За вчинення домашнього насильства 2020 року засуджено 800 осіб.

Автор: Леся Лещенко