Адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування повинні створити електронний кабінет в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі.

Реєстрація електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі для участі у судових процесах стала обов'язковою. Про це повідомляє Вища рада правосуддя.

"18 жовтня 2023 року буде введений в дію Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами" від 29 червня 2023 року № 3200-IX", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, цей закон передбачає обов’язкову наявність електронного кабінету в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі з 18 жовтня 2023 року для:

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адвокатів;

нотаріусів;

державних та приватних виконавців;

арбітражних керуючих;

судових експертів;

органів державної влади та інших державних органів;

органів місцевого самоврядування;

інших юридичних осіб.

Крім того, Вища рада правосуддя рішенням від 12 жовтня 2023 року № 977/0/15-23 "Про затвердження Змін до Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи" привела у відповідність норми вказаного Положення до вимог Закону.

"Закон передбачає, що у разі звернення до суду особою, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не виконала свого обов’язку, документи такої особи будуть залишатися судом без руху, або повертатися, залежно від виду процесуального документа", - наголошується у повідомленні.

Також сказано, що інші особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку.

"Офіційні електронні адреси, зареєстровані до набрання чинності Закон України № 3200-IX, вважаються електронними кабінетами і використовуються судом, учасниками справи за правилами та в порядку, що діють після введення в дію цього Закону", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, через 7 місяців з дня опублікування Закону № 3200-IX такий обов’язок буде впроваджено в цивільному та адміністративному судочинстві й для юридичних осіб приватної форми власності.

Зареєструвати електронний кабінет в ЄСІТС можна за посиланням: https://id.court.gov.ua.

Реформа судочинства в Україні

Верховна Рада України 29 червня ухвалила закони про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами. Цей закон вводиться у дію з 18 жовтня.

В України презентували пілот проекту "е-Архів". Тепер документи державних органів влади зберігатимуться в електронних архівах, йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації України.

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