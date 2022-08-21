Відповідним законопроектом також запропоновано зняти граничний вік для залучення на службу до військових підрозділів.

У Верховній Раді зареєстровано проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення мотивації до захисту Вітчизни та оптимізації мобілізаційної діяльності (№7670).

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Ним, зокрема, пропонується у законі "Про державну службу" встановити, що суб'єкт призначення або керівник державної служби може ухвалити рішення про призначення на вакантну посаду без проведення оголошеного конкурсу кандидата, який має статус учасника бойових дій, та у разі відповідності його професійної компетентності кваліфікаційним вимогам до відповідної посади.

У разі наявності декількох претендентів на посаду, які відповідають цим вимогам, може бути ухвалене рішення про проведення конкурсу серед таких кандидатів.

"Ті найсміливіші патріоти, які захищають Вітчизну, ризикуючи здоров'ям і життя, мають моральне право гарантовано брати участь в управлінні державою, регіонами, громадами", - зазначається в пояснювальній записці до законопроекту.

Серед іншого, законопроектом у законі "Про військовий обов'язок і військову службу" встановлюється, що військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їхнє прохання можуть бути залишені на військовій службі без обмежень за віком в умовах воєнного стану, у стані війни.

Також визначається, що для військовослужбовців за їхнім бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом в умовах воєнного стану, в стані війни може бути продовжено без обмежень за віком (у разі визнання військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби).

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