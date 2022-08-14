Він наголосив, що Україна повинна продовжити розширювати антивоєнну коаліцію і боротися проти РФ на всіх рівнях і всіх фронтах.

Президент Володимир Зеленський прокоментував необхідність продовження в Україні воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це глава держави поввідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Найближчим часом Верховній Раді України належить ухвалити рішення про продовження воєнного стану і загальної мобілізації. Очевидні рішення, очевидні причини", - сказав він.

Зеленський наголосив, що Україна завжди прагнула й прагне миру.

"І багато разів у різних переговорних форматах пропонувала російському керівництву закінчити війну та звільнити українську землю від окупації. Але поки що Росія вірить у терор, перебуває в полоні своїх пропагандистських ілюзій і досі сподівається, що нібито зможе чогось досягти різними формами шантажу...Не зможе", - сказав він.

За словами президента, Україна повинна захищатися і відповідати на кожен прояв терору, на всі жорстокі обстріли, які не припиняються жодного дня.

"На жаль, у нас є втрати. Але ми повинні боротися на всіх рівнях і на всіх фронтах, максимально посилювати нашу державу, зберігати нашу єдність і залучати ще більше країн до нашої антивоєнної коаліції", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня стало відомо, що президент Зеленський вніс до Верховної Ради проекти законів про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Відповідні законопроекти про затвердження указів президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" №7664 та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" №7665 зареєстровано в парламенті.

Згідно із додатками до законопроектів, воєнний стан та мобілізацію планують продовжити з 23 серпня на 90 діб.

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