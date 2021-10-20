Його протиправні дії підтвердили експертизи.

В Україні заочно судитимуть пропагандиста Володимира Скачка за розповсюдження російської пропаганди із закликами до зміни меж території України.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, в порядку спеціального досудового розслідування до суду скеровано обвинувальний акт стосовно громадянина України.

Йому інкримінується ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, вчинене повторно за попередньою змовою осіб, поєднане з розпалюванням національної ворожнечі).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

Читайте такожУ Криму незаконно засудженого українця забрали з СІЗО – адвокат"Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, на замовлення керівника інтернет-ресурсу "РИА Новости Украина", який, у свою чергу, отримував замовлення від представників Російської Федерації, за грошову винагороду писав пропагандистські статті антиукраїнського спрямування. У подальшому, публікації розміщувалися на вказаному ресурсі", - розповіли у прокуратурі.

Згідно з висновками судово-лінгвістичних семантико-текстуальних експертиз, у публікаціях обвинуваченого містяться висловлювання щодо зміни меж території, державного кордону України, у формі закликів, гасел, агітації з метою з’єднання з Росією.

Крім того, частина української території – Автономна Республіка Крим у тексті статей розглядається, як суб’єкт Російської Федерації.

За даними слідства, обвинувачений також виступав в ефірах ЗМІ, виголошуючи тези щодо розпалювання ворожнечі і недовіри між жителями різних регіонів України, що підтверджується висновком психолого-лінгвістичної експертизи.

"Розповсюдження вказаних матеріалів серед суспільства було частиною політики держави-окупанта щодо здійснення підривної діяльності проти України на шкоду державній та інформаційній безпеці України", - пояснили у відомстві.

У прокуратурі нагадали, що 6 березня 2019 року обвинувальний акт щодо керівника інтернет-ресурсу "РИА Новости Украина" було скеровано до суду.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про пропагандиста Володимира Скачка, який діяв на замовлення Кирила Вишинського.

Раніше повідомлялося, що жителя Маріуполя засудили за пропаганду війни в інтернеті.

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Автор: Антоніна Доломанжи