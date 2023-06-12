На сьогоднішній день ця цифра перевищує 280 тисяч, тоді як у перший воєнний 2022 рік було зареєстровано 214 тисяч учнів.

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький, розповів про те, скільки українців, в тому числі за кордоном, зареєструвалися для участі в Національному мультипредметному тесті (НМТ) і відповідно мають можливість вступити до вищого навчального закладу в Україні, а також порівняв ці дані з першим воєнним 2022 роком.

"В нас минулого року зареєстрованих на НМТ було 214 тисяч учнів. На сьогоднішній день перевищує цифра 280 тисяч. В даному випадку збільшення майже на 66 тисяч, це достатньо велике збільшення. Треба сказати, що 26 тисяч зі збільшення, будуть здавати НМТ за кордоном. Так що у нас є достатньо велика кількість навіть з тих, які виїхали, а можливо, що вже останній рік чи навіть більше, вчилися за кордоном. Вони все одно складають НМТ, значить – мають намір розглядати повернення і саме вступ до українського закладу вищої освіти. Це надихає нас", – акцентував Винницький в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що була проведена величезна робота та у 53 містах 32 країн створено пункти для складання тесту за кордоном, щоб дати максимальну можливість нашим учням вступити саме в українські заклади вищої освіти.

"Навіть серед тих, які відчули, що таке освіта в Польщі, Чехії, Німеччині, Канаді, США, все одно є попит на те, щоб вступати в українські заклади освіти. Незважаючи на те, що дуже часто їм там дають безоплатну освіту і різні можливості. Я чому про це говорю, тому що ми чомусь часто вважаємо, що українська освіта якось гірша, ніж інша. Але зараз ми бачимо, що учні голосують власними ногами, приходять саме до українських закладів", – підкреслив Винницький.

НМТ в Україні: що відомо

В Україні не проводитимуть ЗНО 2023 через дію військового стану. Натомість випускники шкіл вступатимуть до вищих навчальних закладів на основі результатів Національного мультипредметного тесту (НМТ).

Вперше НМТ було запроваджено у 2022 році як альтернативу ЗНО на час повномасштабної війни. В цьому році замість ЗНО знову проведуть НМТ, але його формат та умови проведення зміняться.

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