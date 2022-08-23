Понад 723 дитини отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 374 дитини.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, станом на ранок 23 серпня понад 1 тис. 097 дитей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 374 дитини загинули та понад 723 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 65, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 41.

Так, у медичному закладі Львова від тяжких поранень померла 15-річна дівчина, яку було поранено 4 серпня внаслідок обстрілу Торецька.

Зазначається, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 тис. 328 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.

Вас також можуть зацікавити новини: