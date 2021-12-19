Росіянка раніше порушувала порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму.

Прикордонники не пустили в Україну російську акторку, яка їхала на зйомки.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, громадянка РФ прибула в Бориспіль авіарейсом з Варшави.

"Під час оформлення та необхідних заходів контролю прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" встановили, що росіянка порушувала порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що 32-річна росіянка прямувала в Україну, щоб взяти участь у зйомках.

Читайте такожМитрополит Епіфаній закликав українців вакцинуватися проти коронавірусуЗа порушення норм українського законодавства громадянку РФ в Україну прикордонники не пропустили, крім того, вона отримала заборону в’їзду в Україну на найближчі три роки.

Акторка повернулася зворотним рейсом.

За даними LIGA.net, мова йде про Любов Рєзіну, дівоче прізвище - Баханкова.

Раніше повідомлялося, що прикордонники заборонили в'їзд в Україну російському гітаристу через незаконне відвідування Криму.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Світлана Закелова