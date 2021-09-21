Фахівці вже вилучають товар з продажу.

У магазинах України знайшли небезпечне імпортне м'ясо. Йдеться про індичку, яку завезли 10 вересня з Польщі.

Про це повідомляє Держпродпотребслужба Харківської області.

У європейській системі швидкого реагування щодо харчових продуктах (RASFF) повідомляється, що в Україну ввезли чотири тонни індичих крилець, заражених сальмонелою. Виробником продукту є компанія Indyk-Śląsk, яка розташована в селі Вешова на півдні Польщі.

Читайте такожНа Сумщині понад 25 дітей отруїлися в шкільній їдальніВ Україні індичі крильця отримала компанія "Селміт" із Запоріжжя. При цьому частина товару знаходиться на складі "Фрост 4" в Дніпрі. М'ясо вже почали вилучати з продажу. На цей момент невідомо, чи отруївся хтось.

Довідка УНІАН. Сальмонела - це бактерії сімейства Enterobacteriaceae. Сальмонела викликає найчастіше гострий гастроентерит або гостру діарею, нудоту та блювоту через 6-12 годин після зараження.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні знайшли небезпечний м'який сир з Туреччини. У продукті виявили шкідливу добавку-стабілізатор. У Держпродспоживслужбі закликали торгові мережі прибрати вказаний сир з продажу.

Автор: Анастасія Горбачова