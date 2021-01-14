Усіх українців закликали перевіряти, звідки продукт потрапив на прилавок, а на тих, хто продає небезпечне м'ясо, скаржитися на гарячу лінію.

Держспоживслужба виявила сальмонелу в курячих крильцях, які завезли в Україну з Польщі.

Читайте такожДо України не пустили партію заражених турецьких томатівПро це йдеться в повідомленні Головного управління Держспоживслужби в Києві на офіційній сторінці Facebook.

Усіх українців закликали перевіряти, звідки продукт потрапив на прилавок, а на тих, хто продає небезпечне м'ясо, скаржитися на гарячу лінію.

"Інформуємо про виявлення Salmonella (presence/25g) у курячих крильцях, що експортувались sз Республіки Польща (виробник: Wipasz Spolka Akcyjna, Olsztyn) до Королівства Данія (трейдер\брокер: Nowaco A/S, Aalborg) та до України (отримувач: ТОВ "Агропобутсервіс", вул. Михайла Грушевського, 77, с. Надичі, Жовківський р-н., Львівська обл., 80371)", – йдеться в повідомленні.

Виробник, у якого знайшли порушення, відправляв заморожену курячу печінку на підприємство ТОВ "Агропобутсервіс". Ці харчові продукти повинні вилучити з обігу. У термін не більш ніж два робочі дні оператор ринку повинен письмово проінформувати компетентний орган про вжиті заходи.

Довідка:

Сальмонела – це бактерія, яка часто спричиняє хвороби харчового походження.

Сальмонельоз – захворювання, спричинене цією бактерією, може бути вкрай небезпечним для певних груп людей.

Симптоми з'являються зазвичай через 6-48 годин після вживання заражених продуктів, але іноді прихований період займає більш тривалий час.

Симптоми передбачають діарею, підвищення температури, хворобливі спазми в животі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН