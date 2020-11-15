"Укравтодор" підкреслив, що його операції знаходяться під контролем державних служб.

Відповідаючи на звинувачення в корупції, які зробив колишній міністр фінансів та колишній радник голови Офісу президента Ігор Уманський, "Укравтодор" в Facebook пояснив, як в організації забезпечують проведення дорожніх робіт.

Нові правила тендерної документації, які розкритикував Уманський, сприяють отриманню контрактів найефективнішими компаніями, підкреслює "Укравтодор".

«Вперше в історії України тендерна документація прописана не під конкретних підрядників, а під компанії, які мають відповідний досвід, матеріально-технічне забезпечення, працівників, можливості фінансового забезпечення тендера. Правила, які стали новими для українського ринку - грунтуються на правилах закупівель ЄБРР, Світового банку, Євросоюзу», - повідомляє відомство.

Всупереч словами Уманського, в даний час підрядниками "Укравтодору" є 20 компаній, які виконують замовлення вартістю понад 1 млрд грн. «Це ніяк не відповідає звинуваченням в «картелі» для 6 гравців ринку», - йдеться в пості.

Звинувачення в тому, що на ремонт доріг нібито спрямовані кошти, призначені на медичне обслуговування, також не відповідає дійсності. 35 млрд грн на дороги планувалося виділити ще до пандемії, в січні цього року: «Це було публічно презентовано – ці кошти очікувалося отримати від Нафтогазу (який їх виграв у Стокгольмському суді у Газпрому). Пізніше не без участі пана Уманського був використаний механізм спецфонду, до якого в тому числі потрапили гроші Нафтогазу. Пізніше "Укравтодор" зміг отримати кошти на оновлення доріг, як це і планувалося на початку року – та не напряму від Нафтогазу, а через механізм спецфонду».

Також "Укравтодор" підкреслив, що його операції знаходяться під контролем державних служб, а всі торги проходять через систему Прозорро і можуть бути відслідковані та вивчені.

«І з приводу «об'єктивного сприйняття реальності». Запрошуємо пана Уманського особисто проінспектувати 4000 км вже оновлених доріг і поспілкуватися з людьми, які роками не бачили належної інфраструктури», - повідомляється в пості.

Нагадаємо, нещодавнє соцопитування показало, що 76% українців помітили поліпшення стану доріг і збільшення обсягів їх ремонту за цей рік.

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Автор: УНІАН