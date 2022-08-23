Майстер-класи проводить модельєрка, ательє якої вцілило під час навали окупантів.

Модельєрка з Ірпеня Юлія Лівінська влаштовує майстер-класи, на яких жінки вчаться створювати вишиванка власноруч.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Майстриня розповіла, що захопилась створенням вишиванок після того, як знайшла вишиту сорочку у батьків на Рівненщині.

Тепер знаннями про українську вишивку, орнаменти і секретами створення власних виробів модельєрка ділиться з іншими. На щастя, її маленьке ательє вцілило під час окупації та обстрілів.

"Дізналась, що в мене тут все ціле, і для мене це був знак: "Далі йдеш, розвиваєшся в цьому напрямку", - розповідає Лівінська.

На майстер-класах майстриня вчить створювати вишиті сорочки з нуля, вкладаючи у візерунки свої думки, переживання та надії.

Учасниці майстер-класів разом вишивали сорочки, а зшити деталі докупи допомогла сама Юлія. Зрештою відвідувачки мали змогу відсвяткувати в унікальних вишиванках День прапора.

Нагадаємо, минуло понад чотири місяці з дня звільнення Ірпеня від російських окупантів. Жителі містечка поступово намагаються повертатися до колишнього, довоєнного життя. Фотокореспондент УНІАН побував в Ірпені й поділився знімками міста, постраждалого від російської агресії.

Вас також можуть зацікавити новини: