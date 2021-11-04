Після акції біля ОП активісти попрямували до Міністерства внутрішніх справ / Фото УНІАН, Денис Прядко

Активісти пікетували Офіс президента з вимогою до Володимира Зеленського розглянути на засіданні РНБО питання про активізацію проросійських сил у Сумській області.

Як передає кореспондент УНІАН, біля Офісу президента зібрались близько 100 представників партії "Правий сектор" та інших націоналістичних партій і рухів.

Промовці під час акції зазначали, що в Сумській області вже понад рік активно діють проросійські сили, які "зрослися" з місцевою владою та правоохоронцями.

Нещодавнє вбивство у Сумах члена "Правого сектора" Олександра Іванини вони розглядають саме як результат такого зрощення і посилення злочинного впливу російських диверсійних груп у прикордонній області.

У зв’язку з цим активісти надіслали звернення до президента України, в якому, крім вимоги розслідувати це вбивство, також є вимога скликати засідання РНБО стосовно ситуації, що склалася в Сумській області.

Учасники акції переконані, що спецслужби Росії активно займаються дестабілізацією ситуації в цьому прикордонному регіоні, ведуть підривну та агентурну діяльність серед чиновників і правоохоронців, "зачищають" регіон від патріотично налаштованих громадян для того, щоб підготувати плацдарм для ймовірного наступу, як це свого часу відбулося в Луганській та Донецькій областях.

Фото УНІАН, Дмитро Хилюк

Після акції біля ОП активісти попрямували до Міністерства внутрішніх справ, де також вимагатимуть розслідувати вбивство Іванини та очистити лави поліції Сумщини від колаборантів і зрадників, які кришують місцеві злочинні угруповання, що координуються ФСБ Росії.

Фото УНІАН, Дмитро Хилюк

Вбивство Іванини в Сумах: що відомо

Активіста "Правого сектора" Іванину застрелили на очах у дружини ввечері 27 жовтня.

Поліція розглядає дві основні версії - вбивство на замовлення і вбивство, скоєне на ґрунті неприязних стосунків.

У "Правому секторі" переконані, що вбивство Іванини є політичним і скоєне з метою залякування патріотів, придушення їхньої антикорупційної діяльності.

Автор: Дмитро Хилюк