Олександра Іванину застрелили на очах у дружини 27 жовтня. Поліція розглядає дві версії вбивства.

Активісти пікетували Офіс президента з вимогою до Володимира Зеленського розглянути на засіданні РНБО питання про активізацію проросійських сил у Сумській області.

Як передає кореспондент УНІАН, біля Офісу президента зібрались близько 100 представників партії "Правий сектор" та інших націоналістичних партій і рухів.

Промовці під час акції зазначали, що в Сумській області вже понад рік активно діють проросійські сили, які "зрослися" з місцевою владою та правоохоронцями.

Нещодавнє вбивство у Сумах члена "Правого сектора" Олександра Іванини вони розглядають саме як результат такого зрощення і посилення злочинного впливу російських диверсійних груп у прикордонній області.

У зв’язку з цим активісти надіслали звернення до президента України, в якому, крім вимоги розслідувати це вбивство, також є вимога скликати засідання РНБО стосовно ситуації, що склалася в Сумській області.

Учасники акції переконані, що спецслужби Росії активно займаються дестабілізацією ситуації в цьому прикордонному регіоні, ведуть підривну та агентурну діяльність серед чиновників і правоохоронців, "зачищають" регіон від патріотично налаштованих громадян для того, щоб підготувати плацдарм для ймовірного наступу, як це свого часу відбулося в Луганській та Донецькій областях.

Після акції біля ОП активісти попрямували до Міністерства внутрішніх справ, де також вимагатимуть розслідувати вбивство Іванини та очистити лави поліції Сумщини від колаборантів і зрадників, які кришують місцеві злочинні угруповання, що координуються ФСБ Росії.

Вбивство Іванини в Сумах: що відомо

Активіста "Правого сектора" Іванину застрелили на очах у дружини ввечері 27 жовтня.

Поліція розглядає дві основні версії - вбивство на замовлення і вбивство, скоєне на ґрунті неприязних стосунків.

У "Правому секторі" переконані, що вбивство Іванини є політичним і скоєне з метою залякування патріотів, придушення їхньої антикорупційної діяльності.

Автор: Дмитро Хилюк