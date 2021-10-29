У "Правому секторі" переконані, що причина вбивства – діяльність активіста.

Гучне вбивство сталося в Сумах. Біля власного будинку на очах у цивільної дружини біля під'їзду його будинку розстріляли активіста "Правого сектора" Олександра Іваніну.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу 2+2

Іванині було всього 29-років. Він один з лідерів "Правого сектора" в Сумах. Був активним борцем з корупцією, контрабандою та нелегальною міграцією.

У день вбивства він виступав на засіданні міськради проти підвищення вартості проїзду в маршрутках до 10 гривень. Він обіцяв маршрутникам неспокійне життя, а саме зупиняти переповнені маршрутки й викликати поліцію.

Читайте такожУ Дніпрі рибалку знайшли в багажнику машини з розбитою головою (фото)У грудні минулого року на Олександра Іваніну було скоєно замах. У нього стріляли посеред міста. Тоді під підозру потрапив Сергій Василенко - кримінальний авторитет, причетний до контрабанди наркотиків, зброї, авто та работоргівлі.

У "Правому секторі" переконані, що причина вбивства – націоналістична діяльність Іванини. За фактом вбивства відкрито кримінальну справу.

Вбивство активіста "Правого сектора"

27 жовтня близько 21:00 години, від оператора лінії 103 до поліції в місті Суми надійшло повідомлення про те, що на вулиці Проливній стріляв невідомий і лежить закривавлений чоловік.

Командир добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Андрій Стемпицький повідомив у Facebook, що в Сумах "кілер вбив активіста "Правого сектора" Олександра Іваніна на очах у дружини".

Олександр Іваніна на виборах 2020 року балотувався до Сумської міської ради від партії "Правий сектор", але не пройшов.

В рамках відкритого кримінального провадження розглядаються дві основні версії події - вбивство на замовлення і вбивство, вчинене на грунті неприязних відносин.

Автор: Анастасія Горбачова