Гучне вбивство сталося в Сумах. Біля власного будинку на очах у цивільної дружини біля під'їзду його будинку розстріляли активіста "Правого сектора" Олександра Іваніну.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу 2+2
Іванині було всього 29-років. Він один з лідерів "Правого сектора" в Сумах. Був активним борцем з корупцією, контрабандою та нелегальною міграцією.
У день вбивства він виступав на засіданні міськради проти підвищення вартості проїзду в маршрутках до 10 гривень. Він обіцяв маршрутникам неспокійне життя, а саме зупиняти переповнені маршрутки й викликати поліцію.
Читайте такожУ Дніпрі рибалку знайшли в багажнику машини з розбитою головою (фото)У грудні минулого року на Олександра Іваніну було скоєно замах. У нього стріляли посеред міста. Тоді під підозру потрапив Сергій Василенко - кримінальний авторитет, причетний до контрабанди наркотиків, зброї, авто та работоргівлі.
У "Правому секторі" переконані, що причина вбивства – націоналістична діяльність Іванини. За фактом вбивства відкрито кримінальну справу.
Вбивство активіста "Правого сектора"
27 жовтня близько 21:00 години, від оператора лінії 103 до поліції в місті Суми надійшло повідомлення про те, що на вулиці Проливній стріляв невідомий і лежить закривавлений чоловік.
Командир добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Андрій Стемпицький повідомив у Facebook, що в Сумах "кілер вбив активіста "Правого сектора" Олександра Іваніна на очах у дружини".
Олександр Іваніна на виборах 2020 року балотувався до Сумської міської ради від партії "Правий сектор", але не пройшов.
В рамках відкритого кримінального провадження розглядаються дві основні версії події - вбивство на замовлення і вбивство, вчинене на грунті неприязних відносин.