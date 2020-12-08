Цього року фігуранта двічі "ловили" з білим порошком у пакетиках.

Затриманий за підозрою у вбивстві Київського музиканта Олександра Дерев'янка 35-річний Денис Мамедовов є кандидатом у майстри спорту з боксу та кікбоксингу, а також призером чемпіонату з бодібілдингу.

Читайте такожВбивство музиканта у Києві: суд заарештував третього підзрюваногоЯк пише «Обозреватель», він активно займається спортом близько 20 років, при цьому активно веде свої сторінки в соціальних мережах.

Також повідомляється, що Денис їздив на BMW X5, на якому не раз потрапляв у ДТП. Крім того, його підозрювали у вживанні наркотиків. Два рази в цьому році при ньому були виявлені пакетики з білим порошком.

Спільник Мамедовова - Юрій Туманський працював юристом мережі спортклубів, в якій Денис деякий час був фітнес-тренером.

Вбивство музиканта Олександра Дерев'янка: подробиці

2 грудня стало відомо про зникнення Дерев'янка. Виявилося, що музикант зник ще 22 листопада в Києві. Свідки запевняли, що бачили чоловіка напередодні в лікарні з розбитою губою.

Згодом стало відомо, що музиканта вбили. Правоохоронці затримали двох підозрюваних у вбивстві.

Пізніше поліцейські затримали третього підозрюваного у справі.

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Автор: УНІАН