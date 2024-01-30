Аферистці тепер "світить" не робота в правоохоронних органах, а 12 років за ґратами.

Курсантці одного з правоохоронних вишів Дніпра, яка видурила понад 800 тисяч гривень на сайті знайомств, повідомлено про підозру у шахрайстві.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, дівчина зареєструвала фейкову анкету на сайті знайомств під чоловічим іменем, а фото вкрала зі сторінки справжньої людини в одній з соціальних мереж.

"На сайті вона познайомилась з дівчиною із Дніпра і почала писати їй романтичні повідомлення від імені вигаданого хлопця. Потерпіла, не підозрюючи, хто насправді ховається за анкетою, дала свій номер телефону та почала активно переписуватися в месенджерах, а також періодично спілкуватися телефоном. Для того, аби голос залицяльника не видав обману, курсантка в телефонних розмовах пояснювала, що у дитинстві перенесла операцію на голосових зв’язках, тому так і розмовляє", - розповіли в ДБР.

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Згодом курсантка-"залицяльник" написав, що потрапив до армії та перебуває у зоні бойових дій, через що найближчим часом зустрітися наживо не вийде. При цьому зазначив, що його племінниця передаватиме від нього подарунки дівчині. Курсантка сама й грала роль тієї племінниці і частенько приносила подарунки.

"В один з моментів "боєць" повідомив, що потрапив поблизу Бахмута під ворожий обстріл і отримав серйозне бойове поранення та почав просити гроші на операцію. Вважаючи чоловіка своїм хлопцем, потерпіла, напозичавшись у знайомих та родичів понад 800 тисяч гривень, все відправила на рахунок шахрайки", - зазначили у відомстві.

Курсантці повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Також судом їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує покарання у вигляді ув’язнення на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нові методи шахраїв під час війни

Під час війни шахраї грають на почуттях людей, і їхні дії стають дедалі жорстокішими. Один із таких методів – пропозиція рідним військових визволити їх за гроші з полону, або допомогти у поверненні тіла загиблого. Отримуючи кошти на рахунок, шахраї зникають.

Популярними залишаються і схеми з псевдоперевезеннями чи орендою житла. Внутрішньо переміщені особи, втікаючи від війни у більш безпечні регіони, пересилають завдаток за перевезення чи оренду квартири, а, приїжджаючи за адресою, не знаходять контактну особу. На зв'язок вона, звісно, більше не виходить.

Ще однією поширеною схемою є продаж товарів для військовослужбовців. Бійці або волонтери, замовляючи в інтернеті військове спорядження, автівки на фронт, надсилають продавцю повну суму коштів або її частину, і можуть не отримати свій товар.

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