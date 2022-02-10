Венедіктова запевнила, що Офіс генпрокурора працює в штатному режимі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прокоментувала інформацію про нібито перевезення з установи у Києві документів до Львова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в ефірі програми "Право на владу".

"Я працюю в штатному режимі, мої заступники працюють в штатному режимі. І, звичайно, всі правоохоронці в Україні працюють в штатному режимі на благо держави", - сказала вона.

Генпрокурор також запевнила, що правоохоронні органи "завжди готові до різного розвитку подій".

"Але чи на часі сьогодні такий розвиток, я як людина, яка в цій країні обізнана, і маю високий ступінь доступу до таємної інформації, хочу запевнити всіх громадян України, що на сьогодні у нас таких загроз немає", - заявила Венедіктова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 лютого, в Офісі генерального прокурора спростували інформацію про нібито перевезення з установи у Києві документів до Львова.

"В Офісі генпрокурора наразі проводиться планова робота з упорядкування архівних документів, в тому числі особових справ працівників та місць їх зберігання. Це не пов’язано з евакуацією документів в інші місця", - сказала начальник Управління інформаційної політики Офісу генпрокурора Сюзанна Савчук, коментуючи фото з мішками з документами в коридорах будівлі установи.

Також вона спростувала інформацію про нібито евакуацію серверного обладнання Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Воно не демонтувалось і не переміщувалось і перебуває в попередньо визначених місцях", - сказала Савчук.

Вона підкреслила, що всі інформаційні системи органів прокуратури працюють в штатному режимі.