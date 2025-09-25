За словами президента України, його метою є завершення війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує керувати країною після закінчення війни. Про це він сказав у програмі "The Axios Show".

Крім того, глава держави пообіцяв звернутися до парламенту України з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто перемир'я.

Коли у Зеленського запитали, чи вважатиме він свою роботу завершеною після закінчення війни, він відповів, що буде "готовий" піти у відставку.

"Моя мета - закінчити війну, а не продовжувати балотуватися на посаду", - запевнив президент України.

За словами українського лідера, ситуація з безпекою та конституція країни становлять певні виклики, однак він вірить, що вибори можливі.

Зеленський додав, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом він повідомив, що у разі припинення вогню "ми можемо використати цей період часу, і я можу дати такий сигнал парламенту".

Президент наголосив, що розуміє, що люди можуть хотіти "лідера з ... новим мандатом", аби прийняти важливі рішення, необхідні для досягнення довгострокового миру.

Водночас він підкреслив, що проблеми безпеки ускладнять організацію виборів, проте він вірить, що це можливо зробити.

Проведення виборів в Україні - останні новини

Раніше Зеленський також висловлювався щодо проведення виборів в Україні. За його словами, наразі ця тема нічого не дає, окрім колотнечі і політичних закликів, плакатів.

"Головне, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього. Це єдине прохання до всіх охочих", - зауважив глава держави.

Водночас спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що народні депутати готують спецзакон для повоєнних виборів. Він наголосив, що по закінченню війни перед країною постане чимало викликів, характер яких визначатиметься, зокрема, строками і умовами закінчення бойових дій.

"Ми готуємо різні базові сценарії для того, щоб люди могли реалізувати своє фундаментальне конституційне право на вибір. І це повинно бути в Україні. І мені здається, що нам вдасться знайти цей правильний законодавчий компроміс", - пояснив Стефанчук.

