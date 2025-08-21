Президент зазначає, що зараз важливо завершити війну з Росією.

Сьогодні важливо завершити війну і не розколоти виборами Україну. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в розмові із журналістами.

"Я був би задоволений, якщо б вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі і політичних закликів, плакатів тощо", - зазначив він.

За його словами, зараз важливо не розколоти політичними процесами суспільство.

"Головне, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього. Це єдине прохання до всіх охочих", - підкреслив Зеленський.

Проведення виборів в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за інформацією видання Express, Велика Британія допоможе Україні провести перші вибори після закінчення війни з Росією. Виборчі комісії двох країн підписали нову угоду про співпрацю - меморандум про взаєморозуміння, який має зміцнити український виборчий процес.

Центральна виборча комісія України підтвердила, що нова угода "сприятиме нашій співпраці та через обмін досвідом і впровадження найкращих практик допоможе зміцнити демократичні цінності в Україні"

Назвавши це "знаковим моментом", комісія додала, що йдеться також про протидію дезінформації, а також про допомогу в організації голосування з-за кордону, оскільки мільйони українців, як і раніше, перебувають у статусі біженців в інших країнах.

