В Україні, як і в Польщі, ведуть своє розслідування інциденту з подарунком, що вибухнув.

Заступник голови Держслужби з надзвичайних ситуацій України Дмитро Бондар відсторонений від роботи після того, як стався вибух в кабінеті глави поліції Польщі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

"Я отримав інформацію, що особа, відповідальна за передачу подарунка коменданту поліції Польщі генералу Шимчику, заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерал Бондар, відсторонений від посади", – написав Камінський у своєму Твіттер.

Також він повідомив, що українські правоохоронці проводять власне розслідування щодо інциденту з вибухом подарунка, переданого українськими чиновниками главі польської поліції.

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Вибух у Головному управлінні польської поліції: що сталося

Минулого тижня в штаб-квартирі польської поліції у Варшаві стався вибух. В результаті легкі поранення отримали, як мінімум, двоє поліцейських, включаючи головного коменданта поліції Польщі Ярослава Шимчика.

Польська влада заявила, що в секретній кімнаті вибухнув один з подарунків, який раніше Шимчик отримав від високопоставленого українського чиновника під час робочої поїздки в Україну незадовго до інциденту.

За даними польських ЗМІ, подарунком був гранатомет. Стверджуючи, що українська сторона запевнила поляків у цілковитій безпеці переданих подарунків. Журналісти з'ясували, що безпосередньо перед вибухом з цим подарунком "грали офіцери".

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