Руслан Слободян наголосив, що енергосистема України ще не повністю автоматизована.

Голова Держенергонагляду Руслан Слободян заявив, що під час перевірок була виявлена ціла область, яка уникала відключень електроенергії. Він зазначив, що в деяких регіонах до списку критичної інфраструктури, яка не підлягає відключенням, було внесено багато зайвих об'єктів.

"Цей список доведеться переглянути, і не тільки по Дніпропетровській області, і по більш жорстких критеріях. Разом з тим були виявлені і інші випадки. Наприклад, по Житомирській області було виявлено, що ціла область певною мірою уникала відключень, не виконуючи команди диспетчерів Укренерго. Це також неприпустимо, адже створює несправедливий розподіл між цілими регіонами", - розповів Слободян в ефірі телеканалу "Ми - Україна".

Він пояснив, що енергосистема ще не повністю автоматизована, тому велике значення відіграє й людський фактор, проте контроль з боку держави все одно присутній.

"Житомирську область ми поїхали перевіряти невипадково, адже отримали сигнали - звернення громадян і дані від Укренерго, що там щось не зовсім правильно відбувається", - підкреслив голова Держенергонагляду.

Він додав, що там підтверджували диспетчеру, що команда прийнята до виконання на застосування графіків відключень, проте насправді не всі черги було застосовано і навантаження по області фактично сильно або взагалі не знижувалось.

Відключення світла в Україні - останні новини

Раніше директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що відчутне скорочення тривалості відключень світла в Україні може бути з середини серпня. За його словами, восени відключень може взагалі не бути, якщо російські окупанти знову не битимуть по енергооб’єктах.

Водночас членкиня координаційного комітету Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль повідомила, що по деяких електростанціях російські окупанти завдали до 20 ударів.

"Ситуація дуже непроста, і вона не може покращитися швидко. Бо це не просто наклеїти пластир. Це - питання значних зусиль, щоб не просто відновити, а фактично побудувати нову систему", - зазначила вона.

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