Телеведучий оплатив 204 гривні доставки, але за вагою отримання зрозумів, що, імовірно, прийшов не той товар.

Відомий телеведучий Роман Вінтонів (Майк Щур), який зараз воює на передовій у складі ЗСУ, викрив нову схему шахраїв через службу поштової доставки.

Досвідом користування службою доставки він поділився у Facebook.

Пригода трапилась з Романом, коли він забирав чергове замовлення на пошті, попередньо отримавши смс.

Телеведучий оплатив 204 гривні доставки, але за вагою отримання зрозумів, що, імовірно, прийшов не той товар, який він замовляв.

"Розпаковую і бачу якийсь дешевий брелок. Ціна якому гривень 10. А заплатив за посилку я 204 грн. Я кажу - це не моє. Працівниця пошти спокійно каже "о знову вони". Спокійно виписує мені повернення грошей. Спокійно видає мені назад мої 204 грн. Я підписуюсь на чеку і все. Я не втратив нічо. Але міг би втратити. Якби не подивився на пошті", - пояснив телеведучий.

У цьому вся суть схеми, зазначив Вінтонів: "Я міг заплатити за посилку. Тим самим підтвердивши, що я її прийняв. Якби я пішов додому і вдома її перевірив, то я б уже не міг довести, що отримав не те, що замовляв".

Водночас журналіст зізнався, що був неуважний та не глянув, що прізвище відправника інше.

"Розпитав трохи працівницю пошти. Вона розповіла, що таких посилок у них десятки. І це лише на одному відділенні. Хтось просто шле дешевезні посилки на рендомні (чи десь отримав контакти?) номери. Ставить х20 на цінник. І заробляє непогані гроші на цьому", - написав Вінтонів.

Як писав УНІАН, в Україні почала працювати нова схема шахраїв через "ПриватБанк". Державний банк попереджає своїх клієнтів щодо можливого обману.

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