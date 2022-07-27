Аферисти працюють у Telegram-каналах із заміною номера, які на вигляд нагадують канали банків та міжнародних організацій.

В Україні почала працювати нова схема шахраїв через "ПриватБанк". Державний банк попереджає своїх клієнтів щодо можливого обману.

Так, як повідомляє прес-служба "ПриватБанку" у соцмережі Facebook, шахраї пропонують неправдиві допомоги від Європейського Союзу.

Аферисти працюють у Telegram-каналах із заміною номера, які на вигляд нагадують канали банків та міжнародних організацій. На цих каналах публікують пропозиції надання допомоги від країн ЄС. Для отримання коштів - необхідно надати пін-код картки, CVV, інакше - погрожують заблокувати рахунки.

"Хотіли отримати допомогу, а втратили останні гроші на картці. На жаль, це не рідкісний випадок, адже навіть у цей час шахраї намагаються обдурити довірливих клієнтів банку", - повідомляє прес-служба банку.

У "ПриватБанку" закликали громадян дотримуватися таких правил безпеки:

нікому не повідомляти термін дії картки, CVV-код, паролі та PIN-коди,

не переходити за різними підозрілими посиланнями.

"Варто пам'ятати, що безпечні сайти завжди мають значок замку біля адреси, тоді як на шахрайських - відсутній", - наголосили у банку.

Раніше у ПриватБанку розказували про аферистів, які під виглядом виплат українцям від ООН, ЄС, ПриватБанку, "Дії" і навіть НАТО пропонують клієнтам перейти за посиланням на фішинговий сайт та пройти опитування (заповнити персональні дані й дані банківських карток) для отримання допомоги. Будьте уважними!

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