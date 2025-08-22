'Шукаємо шлях': Свириденко розказала про виїзд за кордон чоловіків до 22 років

Обговорення підготовки рішення відбувається з військовими.

Уряд продовжує працювати над підготовкою рішення щодо надання дозволу на виїзд за кордон чоловікам до 22 років.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час Години запитань до уряд у Верховній Раді України.

"Ми працюємо над задачею президента знайти шлях як давати можливість виїжджати за кордон. Це дійсно регулюється постановою Кабміну і не потребує змін до закону. Про те цей предмет потребує широкого обговорення, дискусію і ми цю дискусію ведемо разом з військовими",- зазначила вона. При цьому додала, що в даному питаанні є дуже багато аспектів. "Ми аналізуємо кількість дітей, які виїхали з початку року, порівнюємо з попередніми періодами. Шукаємо правильний оптимальний шлях як реалізувати цю ініціативу", - наголосила Свириденко.

Виїзд за кордон для молодих українців

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня 2025 року президент України Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців.

Під час виступу на Українському молодіжному форумі "Молодь тут" він зазначив, що це питання має бути опрацьоване спільно з військовим командуванням.

Він нагадав, що наразі обмеження діють для тих, кому виповнилося 18 років, Зеленський запропонував дозволити юнакам до 22 років виїздити за кордон без обмежень.

Президент України вважає що це допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв’язки з Україною.

