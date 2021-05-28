Хлопчик досі перебуває в медикаментозній комі.

43-річна вінничанка, яка п'яною збила школяра, вийшла на свободу.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Її сім'я внесла 180 тисяч гривень застави й жінку звільнили з СІЗО. Члени сім'ї постраждалого хлопчика обурені цим.

Батьки 13-річного Андрія Тарасюка кажуть, що винуватиця ДТП перерахувала на його лікування лише 10 тисяч гривень. Цього не вистачає навіть на один день терапії.

Хлопчик досі в медикаментозній комі, у нього відкрита черепно-мозкова травма і численні переломи.

У Вінниці п'яна жінка збила дитину

У понеділок, 24 травня, 43-річна жінка наїхала на 13-річного хлопчика. Його госпіталізували з важкими травмами.

Встановлено, що жінка перебувала за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Вміст алкоголю в крові жінки в момент аварії перевищував норму в 16 разів.

Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває на обліку у нарколога через алкоголізм.

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Автор: Людмила Жерновська