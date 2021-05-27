Дитину госпіталізували в тяжкому стані.

У селищі Хорошів на Житомирщині затримано водія, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв наїзд на 8-річного хлопчика і втік з місця події.

Про це кореспонденту УНІАН розповіли в прес-службі Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Згідно з повідомленням, 26 травня близько 18:10 водій автомобіля Peugeot 207, 31-річний житель Хорошева, рухаючись вулицею селища, скоїв наїзд на 8-річного школяра, який ішов по краю дороги. Після ДТП водій поїхав з місця події.

Травмованого хлопчика госпіталізували до реанімаційного відділення Житомирської обласної дитячої лікарні. Медики борються за його життя.

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Опитавши свідків та очевидців пригоди, поліцейські встановили особу водія-учасника ДТП та вилучили з його домоволодіння іномарку.

«Відомо, що раніше правоохоронці вже фіксували факт перебування за кермом у стані сп’яніння вказаного чоловіка. Судом його було позбавлено права керування транспортними засобами. Нині, під час освідування щодо стану сп’яніння, з’ясувалось, що чоловік теж вживав спиртне (3,08 проміле)», - зазначили в поліції.

Керівник прес-служби ГУ НП в Житомирській області Алла Ващенко у коментарі кореспонденту УНІАН повідомила, що хлопчик перебуває в тяжкому стані.

«Дитина – в дуже тяжкому стані. Зараз ми б не хотіли давати інформацію про стан його здоров’я», - сказала Ващенко.

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Автор: Марина Чорноштан