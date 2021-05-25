До обрання запобіжного заходу винуватиця ДТП перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

У понеділок, 24 травня, 43-річна жінка допустила наїзд на малолітнього вінничанина, внаслідок чого останній з важкими травмами потрапив до лікарні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 10:00 на вулиці Івана Богуна. Не впоравшись з керуванням, правопорушниця виїхала на тротуар, де зіткнулась з парканом та наїхала на 13-річного вінничанина, який йшов в попутному напрямку. Травмований хлопець перебуває у лікарні.

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Встановлено, що жінка перебувала за кермом в стані алкогольного сп’яніння. Їй оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). За це жінці-водію загрожує до 8 років позбавлення волі.

Правопорушниця затримана в процесуальному порядку, слідчі звернулись з клопотанням до суду щодо обрання на час досудового розслідування їй запобіжного заходу – тримання під вартою.

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Автор: Денис Прядко