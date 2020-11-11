Україна незмінно підтримує територіальну цілісність Азербайджану в міжнародно визнаних кордонах.

Україна вітає завершення бойових дій між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

"Україна вітає припинення Азербайджаном і Вірменією бойових дій у районі нагірнокарабаського конфлікту", - наголошується у заяві.

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У цьому зв'язку у МЗС вважають, що "наступним кроком має стати відновлення стабільності і життєдіяльності регіону, а також продовження міжнародних зусиль для досягнення повного врегулювання нагірнокарабаського конфлікту на основі міжнародного права".

"Україна незмінно і беззастережно підтримує територіальну цілісність Азербайджанської Республіки в міжнародно визнаних кордонах. Цей принцип є основоположним для України, що досі потерпає від російської агресії, і частина території якої залишається під тимчасовою окупацією Росії", - сказано у заяві.

Війна у Нагірному Карабасі: що було раніше

Чергова ескалація конфлікту між Вірменією й Азербайджаном почалася 27 вересня. Сторони звинуватили одна одну в обстрілі прикордонних населених пунктів і провокаціях.

Обидві сторони заявляли, що завдали противнику страшних втрат, які налічують сотні убитих і десятки знищених одиниць бойової техніки. Всі спроби добитися припинення вогню раніше зазнавали невдачі.

Днями президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент РФ Володимир Путін підписали заяву, в якій оголосили про повне припинення вогню і всіх військових дій у зоні нагірно-карабахського конфлікту з опівночі за московським часом 10 листопада.

Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, який з'єднує Нагірний Карабах з Вірменією, розгортається миротворчий контингент Російської Федерації. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються на територію Нагірного Карабаху і в прилеглі райони під контролем верховного комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими, іншими утримуваними особами й тілами загиблих. Розблоковуються всі економічні й транспортні зв'язки регіону.

Вірменія до 15 листопада повертає Азербайджану Кельбаджарський район, а до 1 грудня - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (завширшки 5 км), який буде забезпечувати зв'язок Нагірного Карабаху з Вірменією і при цьому не зачіпатиме місто Шушу.

У війні за Нагірний Карабах в 1991-1994 роках загинули близько 30 тисяч осіб. Відтоді Азербайджан не контролював не лише власне Нагірний Карабах, а й ще сім прилеглих районів, які вірменські сили називали «буферною зоною».

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Автор: Віталій Саєнко