Рідні дівчини припускають, що її забрали для обміну на російських солдатів.

У селі Старий Биків на Чернігівщині зникла 25-річна вчителька математики Вікторія. Раніше російські окупанти взяли її в полон і, як вважають рідні, вивезли для подальшого обміну на солдатів РФ.

Як передає "Суспільне", 25 березня в селі Старий Биків вороги почали перевіряти телефони місцевих жителів. У Вікторії виявили повідомлення про пересування російських військ, які вона відправляла через чат-боти. За це вчительку забрали і утримували в полоні разом з чоловіками в підвалах. Вона була єдиною полоненою дівчиною.

За словами Ірини, сестри Вікторії, останній раз вчительку бачили 29 березня. У полоні вона не боялася окупантів — говорила правду і все, що думала про вторгнення РФ в Україну. Росіяни відповідали, мовляв, судитимуть дівчину за законами своєї країни.

Ірина вважає, що Вікторію відвезли і планують використати для обміну на полонених солдатів РФ. Дівчина викладала в броварській школі, а після початку повномасштабного вторгнення вирушила до батьків у Старий Биків.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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