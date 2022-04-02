У селі Старий Биків на Чернігівщині зникла 25-річна вчителька математики Вікторія. Раніше російські окупанти взяли її в полон і, як вважають рідні, вивезли для подальшого обміну на солдатів РФ.
Як передає "Суспільне", 25 березня в селі Старий Биків вороги почали перевіряти телефони місцевих жителів. У Вікторії виявили повідомлення про пересування російських військ, які вона відправляла через чат-боти. За це вчительку забрали і утримували в полоні разом з чоловіками в підвалах. Вона була єдиною полоненою дівчиною.
За словами Ірини, сестри Вікторії, останній раз вчительку бачили 29 березня. У полоні вона не боялася окупантів — говорила правду і все, що думала про вторгнення РФ в Україну. Росіяни відповідали, мовляв, судитимуть дівчину за законами своєї країни.
Ірина вважає, що Вікторію відвезли і планують використати для обміну на полонених солдатів РФ. Дівчина викладала в броварській школі, а після початку повномасштабного вторгнення вирушила до батьків у Старий Биків.
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