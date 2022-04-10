Чоловік без обох ніг хотів повернутися на службу, але у військкоматі йому відмовили. Воїн знайшов вихід.

Ветеран російсько-української війни без обох ніг Віктор Бернов повернувся на службу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

У 2016 році Віктор підписав контракт та пішов служити до 131-го окремого розвідувального батальйону на посаду головного сержанта взводу та старшого механіка-водія. Чимало часу чоловік провів у найгарячіших точках у зоні АТО. Через рік він отримав важке поранення, врятувавши побратимів. Внаслідок важкого поранення втратив обидві ноги, але не втратив сили духу.

"Своє поранення боєць отримав у 2017 році на Донеччині. Крикнув: "Всім лягати!" - та ногою відкинув гранату. Не вистачило буквально долі секунди. Бійцю вибуховою хвилею відірвало обидві ноги до колін. Військовою санавіацією його доправили до Харкова. Так своїм тілом він врятував побратимів, які знаходилися поруч", - розповів один з товаришів Віктора в коментарі "Фактам".

Свою незламність воїн неодноразово доводив й на змаганнях "Ігри героїв". У побуті Віктор цілком самостійний. Він виконує всю чоловічу роботу й вправно водить комбайн.

"Коли північний агресор знову напав на нашу землю, Віктор Володимирович звернувся до місцевого військкомату, аби взяли на службу в армію. Відмовили. Так було і в колишній військовій частині. Та Віктор Бернов не змирився з цим. Зараз він несе службу на одному з блокпостів. Його подвиг надихає. Ним захоплюються, бо він — справжній герой. З такими захисниками нас не здолати", - розповів місцевий журналіст Павло Діброва.

Як повідомляв УНІАН, раніше двоє українських військових 72-ї ОМБр ім. Чорних Запорожців побралися просто на передовій.

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