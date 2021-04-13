Це перша робота в рамках реалізації українсько-ізраїльського проекту Art speaks history.

У понеділок в центрі Одеси відкрили мурал, присвячений ідеологу сіонізму Володимиру Жаботинському.

Як передає кореспондент УНІАН, мурал створений на стіні будинку №33, по вулиці Базарній, де народився й виріс Жаботинський.

Мурал являє собою великий портрет знаменитого публіциста - Жаботинський зображений молодим. Портрет написала місцева художниця Леся Верба, яка повідомила, що на це зображення, яке вона створила за 3 дні, у неї пішло 30 літрів фарби.

На церемонії були присутні мер міста Геннадій Труханов і Надзвичайний і Повноважний посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон.

Як пояснили в мерії Одеси, відкриття муралу відбулося в рамках зустрічі Труханова і Ліона.

"Всі ми знаємо, що Одеса без євреїв - не Одеса. І я також хотів додати, що і в єврейській культурі євреї без Одеси - не євреї. Для мене велика честь напередодні Дня Незалежності Ізраїлю відкривати цей мурал, присвячений людині, яка безпосередньо пов'язана і є одним із засновників сучасної держави Ізраїль", - зазначив Джоел Ліон.

Посол розповів, що це перша робота в рамках реалізації українсько-ізраїльського проекту Art speaks History: українські художники-муралісти залучені до створення портретів Ізраїльських діячів, чия молодість пройшла в Україні (до від'їзду в Ізраїль). Робота над створенням портрета Жаботинського почалася 5 квітня 2021 року.

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"Одеса подарувала світові безліч великих людей, які творили історію. Ми пишаємося своїм містом і передаємо його історію з покоління в покоління, в даному випадку через мурал. Сам спосіб увічнити ім'я і донести інформацію, особливо молодим людям, на мій погляд, сучасний і оригінальний", - підкреслив Труханов.

Також мер Одеси і посол Ізраїлю відвідали головний хірургічний корпус єврейської лікарні (МКЛ №1), над входом в який за підтримки посольства Держави Ізраїль відновлений в автентичному вигляді колись загублений годинник. Посол побажав, щоб він, як і робота лікарні, ніколи не зупинявся.

Мер Одеси розповів, що при реставрації приміщень головного корпусу лікарні було знайдено й відновлено меморіальну табличку з іменами благодійників, які зробили в різні часи внесок у підтримку і розвиток єврейської лікарні.

Хто такий Володимир Жаботинський: справа УНІАН

Володимир (Зеев-Вольф) Жаботинський народився в Одесі в жовтні 1880 року. Помер у серпні 1940 року в США. Він - єврейський письменник, поет і перекладач, журналіст. Лідер правого сіонізму, засновник і ідеолог руху сіоністів-ревізіоністів, творець єврейського легіону (спільно з Трумпельдом) та ін.

Писав кількома мовами, у тому числі – івритом, ідишем.

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Автор: Лариса Козова