Після завершення війни за кордоном можуть залишитися від 1,7 до 2,7 млн українців.

За рік кількість українських біженців зросла на 300 тисяч - до 5,2 млн осіб. Станом на листопад 2024 року за кордоном через війну перебувало 5,2 млн українців, що на 300 тис. осіб більше, ніж було у січні 2024 року. Про це повідомили у Центрі економічної стратегії.

Зазначається, що 3,7 млн з них покинули Україну через західні кордони; через територію РФ чи Білорусі до Європи виїхало близько 239 тис. українців (0,2 млн); ще 1,3 млн українців, за даними ООН, стали біженцями в Росії чи Білорусі.

Згідно з дослідженням ЦЕС, усе менше українців планують повертатись, зараз на це готові 43% українських біженців. Раніше ця частка становила 52% (січень 2024) та 74% (грудень 2022).

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"За нашими оцінками, навіть після завершення війни за кордоном можуть залишитися від 1,7 до 2,7 млн українців. Це суттєво вплине на економіку, яка щороку може втрачати від 5,1% до 7,8% ВВП", - йдеться у повідомленні.

Переважна більшість біженців - це жінки (найбільше віком 35-44 років) та діти. За даними Євростату, найбільше українських біженців у Німеччині (27%) та Польщі (23%). При цьому з січня 2024 року значно зросла частка дорослих чоловіків за кордоном:

"З кінця 2022 року структура українських біженців за кордоном зазнала значних змін. Тоді як на початку війни жінки та діти складали переважну більшість біженців, зараз суттєво зросла частка дорослих чоловіків. Хоча відносну більшість (44%) все ще складають дорослі жінки, частка дорослих чоловіків станом на грудень досягла 27%, збільшившись на 9 в.п. порівняно з січнем 2024", - зазначила старша економістка ЦЕС Дарія Михайлішина.

Фахівці зазначають, що для більшості українських біженців (53%) стимулом повернутися є остаточне закінчення війни з відновленням авіасполучення.

Іншими вагомими чинниками є: вищий, ніж зараз, рівень життя в Україні (наприклад, в освіті, медицині, боротьбі з корупцією тощо) - 46%; можливість знайти добре оплачувану роботу - 33%; припинення бойових дій та повітряних ударів по місту, в яке планують повернутися - 31%; припинення бойових дій у рідному регіоні - 24%.

Виїзд українців за кордон

Доктор економічних наук, фахівець з міграційної політики та фінансових програм для мігрантів і діаспори Андрій Гайдуцький повідомив, що процес виїзду українців за кордон не припинився і донині. За словами експерта, в Україну повернуться переважно люди старшого віку, яким складно інтегруватися за кордоном, а також частина молоді. Він додав, що більша частина українських школярів, які зараз виїхали на навчання, навряд чи повернуться назад найближчими роками.

Керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович розповів, що під час соціологічних опитувань близько 7% українців декларують бажання переїхати за кордон у найближчому майбутньому. Серед молоді таких удвічі більше – 15%.

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