Дозволи на закордонні відрядження журналістів та діячів культури видає саме Мінкульт.

Втеча за кордон телеведучого з 24 каналу Олексія Печія не повинна кидати тінь на закордонні місії українських діячів культури та журналістів, Міністерство культури України (МКІП) і надалі сприятиме їхній діяльності за кордоном. Про це йдеться у заяві міністерства.

Так, у відомстві засудили дії Печія, оскільки він порушив не лише законодавство, але й власну письмову обіцянку повернутися з відрядження. Таку заяву підписують усі, хто отримує від Мінкульту дозвіл на виїзд за межі держави.

"МКІП підтримує діяльність українських митців та журналістів за кордоном та сприяє їхньому внеску в культурній та інформаційній боротьбі з агресором. Роль культурної дипломатії та інформаційної роботи за кордоном є надзвичайно важливою для донесення світові правди про війну в Україні. І тут важко недооцінити роботу українських культурних діячів та медійників. Міністерство будує відносини зі спільнотою на засадах довіри один до одного", – йдеться у заяві.

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В міністерстві зауважили, що "цей поодинокий випадок" жодним чином не повинен кидати тінь на інших українських журналістів, які щоденно працюють над тим, аби привернути увагу світу до війни в Україні.

Втеча тележурналіста за кордон

Як писав УНІАН, певний резонанс в Україні отримав випадок із втечею тележурналіста з країни. Ведучий 24 каналу Олексій Печій поїхав у робоче відрядження на саміт ЄС в Брюсселі, що відбувся 14-15 грудня. Але назад до України він так і не повернувся.

22 грудня Печій опублікував у своїх соцмережах пост із виправданнями, який згодом видалив. В ньому він зокрема заявив, що від початку повномасштабного вторгнення "доєднався до інформаційної складової нашої боротьби з агресором". Але зараз він вирішив залишитися в Європі, оскільки Україні бракує "горизонтальної комунікації з західним суспільством". От її він і буде налагоджувати в безпечному ЄС.

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