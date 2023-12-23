Тепер Олексій Печій вважає себе "експертом з міжнародної політики".

Ведучий 24 каналу Олексій Печій втік з України. Він не повернувся з відрядження на Саміт ЄС у Брюсселі, який проходив 14−15 грудня.

У своєму Facebook-акаунті Печій заявив, що "ухвалив складне для себе рішення" та залишився за кордоном, щоб налагоджувати "горизонтальну комунікацію з західним суспільством".

"Складне рішення"

У дописі від 22 грудня, який зараз недоступний, Печій заявив, що від початку повномасштабного вторгнення "доєднався до інформаційної складової нашої боротьби з агресором". Втім, зараз вирішив залишитися в Європі, оскільки Україні бракує "горизонтальної комунікації з західним суспільством".

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У Європі Печій займатиметься "наближенням нашої перемоги у війні з Росією" і буде працювати "з західними медіапроєктами для просування українського порядку денного в західному суспільстві".

"Попри засудження, тиск і переслідування я не припинятиму робити те, що я вмію…Я усвідомлюю, що найближчими днями проти мене розпочнеться кампанія так званого медіакілерства, метою якої буде знищення мене, як журналіста, попри всю мою попередню роботу. Втім, поки це можливо, я продовжуватиму інформаційну боротьбу і ніколи не відмовлюся від пошуків допомоги для українського війська, де б я не був… Попри все, що може відбутися далі, я залишатимусь українським журналістом з українською позицією", - заявив Печій.

Позиція каналу

Гендиректор медіахолдингу Люкс Роман Андрейко заявив, що шокований вчинком Олексія Печія.

"Сказати, що я шокований – нічого не сказати!" - заявив Андрейко.

Він зазначив, що Печій втік з країни, "усвідомлюючи усі наслідки своєї втечі". Своїм вчинком екс-ведучий буквально спалив мости.

"Кажуть "не суди і не будеш осуджений". Час розсудить. А люди, які так любили дивитися і слухати аналітику Олексія, мають це прийняти і ухвалити для себе рішення чи готові вони і надалі йому вірити", - наголосив Андрейко.

Ведучі 24 Каналу Ірина Узлова, Арсен Цимбалюк та Юрій Гаврищак зазначили, що вчинок Печія "не повинен віддзеркалювати внесок та ідеологію всього колективу, який і думки не має їхати жити та боротися деінде".

"Ми не засуджуємо рішення Олексія і не виступаємо в ролі судей, для цього є час і ви, які нам довіряли і довіряєте. Але не поділяємо його позиції. Хлопці та дівчата, яким ми намагаємося допомогти в Авдіївці, під Бахмутом, на лівому березі Дніпра знають", - зазначив Гаврищак.

Додамо, що після скандальної заяви усі дописи з Facebook Печія зникли. Натомість в біо профілю втікач назвав себе "експертом з міжнародної політики".

Мобілізація ухилянтів за кордоном

Раніше повідомлялося, що міністр оборони України Рустем Умеров в інтерв'ю WELT TV, Bild і Politico заявив, що всі чоловіки, які проживають за кордоном і придатні до військової служби, повинні поповнити ряди української армії. А тих, хто не послухається, чекають санкції. За його словами, військовозобов'язаних громадян України, які живуть в Німеччині або в інших країнах, попросять з'явитися в призовні пункти. Це запрошення стосується чоловіків у віці від 25 до 60 років.

Пізніше в Міноборони України заявили, що на порядку денному у них зараз немає питання про механізм покарання або юридичного тиску на тих військовозобов'язаних, які перебувають за межами України.

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