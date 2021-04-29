За словами спеціаліста, є випадки психотичних реакцій у хворих.

Головний інфекціоніст Львівщини Сергій Федоренко описав перебіг COVID-19 в інфікованих пацієнтів. За його словами, наразі симптоми, котрі були на початку пандемії, трапляються все рідше і рідше.

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«Температура сягає до 40 градусів, виражена загальна слабість. Люди інколи навіть не можуть пересуватись по квартирі чи будинку. Це – нудота чи блювота, діарея, кашель та задишка. У стаціонарі в 95% випадків ми бачимо ураження легень, яке характеризується двобічною бронхопневмонією, розвиваються міокардити. Є також ураження зі сторони центральної нервової системи. Це – дезорієнтованість в просторі та часі. Є навіть випадки психотичних реакцій», – зазначив спеціаліст.

Директор Львівської обласної інфекційної лікарні додав, що спостерігаються також і симптоми, котрі були на початку пандемії – втрата нюху, смаку. Але ці ознаки COVID-19 трапляються все рідше і рідше.

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Автор: Катерина Шварц