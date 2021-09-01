В "Опозиційній платформі – За життя" похвалилися сумнівним здобутком.

Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 залишила російську мову у програмі вивчення як другої іноземної на 2021-2022 роки.

Про це повідомляє ОПЗЖ.

Зазначається, що на рішення адміністрації закладу вплинуло втручання політичної сили після нібито звернення з цього приводу батьків 30 учнів.

Однак чинне освітнє законодавство не забороняє вивчення російської як другої іноземної, першою є англійська.

Читайте також"Не півень у косоворотці": у Зеленського пояснили, що за фігуру встановлено біля ОПРішення про запровадження вивчення другої іноземної мови приймається, залежно від умов для такого вивчення, закладом освіти самостійно.

Закон "Про освіту" в Україні: що відомо

Законом "Про освіту", який набув чинності 28 вересня 2017 року, в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова – українська. Право осіб, які належать до національних меншин, на навчання рідною мовою реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної нацменшини поряд з державною мовою. Мовні положення закону (ст. 7) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Згідно з висновком Венеціанської комісії, оприлюдненим 8 грудня 2017 року, українській владі рекомендовано збалансувати положення мовної статті.

Венеціанська комісія, серед іншого, рекомендувала забезпечити достатній рівень навчання офіційними мовами ЄС представників відповідних меншин; продовжувати забезпечувати достатню питому вагу освіти мовами меншин на початковому і середньому рівнях на додаток до навчання державною мовою; підвищити якість викладання української мови як державної; звільнити приватні школи від нових мовних вимог тощо.

Верховна Рада, ухвалюючи закон про функціонування української мови як державної, серед іншого, продовжила до 2023 року можливість представникам національних меншин здобувати середню освіту мовою відповідної нацменшини з поступовим переходом на українську.

Автор: Яна Ставська