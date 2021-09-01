Рішення про запровадження вивчення другої іноземної мови приймається закладом освіти самостійно / фото forumdaily.com
Чернівецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 залишила російську мову у програмі вивчення як другої іноземної на 2021-2022 роки.
Про це повідомляє ОПЗЖ.
Зазначається, що на рішення адміністрації закладу вплинуло втручання політичної сили після нібито звернення з цього приводу батьків 30 учнів.
Однак чинне освітнє законодавство не забороняє вивчення російської як другої іноземної, першою є англійська.
Читайте також"Не півень у косоворотці": у Зеленського пояснили, що за фігуру встановлено біля ОПРішення про запровадження вивчення другої іноземної мови приймається, залежно від умов для такого вивчення, закладом освіти самостійно.
Закон "Про освіту" в Україні: що відомо
- Законом "Про освіту", який набув чинності 28 вересня 2017 року, в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова – українська. Право осіб, які належать до національних меншин, на навчання рідною мовою реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної нацменшини поряд з державною мовою. Мовні положення закону (ст. 7) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.
- Згідно з висновком Венеціанської комісії, оприлюдненим 8 грудня 2017 року, українській владі рекомендовано збалансувати положення мовної статті.
- Венеціанська комісія, серед іншого, рекомендувала забезпечити достатній рівень навчання офіційними мовами ЄС представників відповідних меншин; продовжувати забезпечувати достатню питому вагу освіти мовами меншин на початковому і середньому рівнях на додаток до навчання державною мовою; підвищити якість викладання української мови як державної; звільнити приватні школи від нових мовних вимог тощо.
- Верховна Рада, ухвалюючи закон про функціонування української мови як державної, серед іншого, продовжила до 2023 року можливість представникам національних меншин здобувати середню освіту мовою відповідної нацменшини з поступовим переходом на українську.